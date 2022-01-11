دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النجم المصري، محمد صلاح، عن بكائه في حافلة نقل منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بسبب عدم قدرته على المشاركة في مباراة الأوروغواي، وأكد أنه يطمح ليكون أفضل لاعب في العالم لكن حياته ستكون جيدة إن لم يفز بالكرة الذهبية.

وقال صلاح في حوار مع مجلة "GQ" البريطانية عن بكائه قبل مباراة أوروغواي: "لقد بكيت في الحافلة، ثم بكيت في دورة المياه قبل مباراة أوروغواي لأنني لن أتمكن من اللعب".

وأضاف النجم المصري قائلا: "كل شيء يحدث لسبب وأؤمن أنه يجب عليك أن تتعامل معه"، حسب قوله.

وتحدث صلاح عن التجربة التي مر بها في قريته نجريج عندما اجتمع الناس حول منزله يوم العيد، وقال عن ذلك: "لقد ذهبت مع عائلتي للمشي ثم الصلاة ولكن فجأة كان هناك حوالي 300 أو 400 شخص في الخارج".

وتابع النجم المصري قائلا إن زوجته وشقيقته ووالدته كنا يبكين بسبب ما حدث ووالده كان محبطا لأنه أراد أن يكون مابنه مع عائلته، لكنه أكد أنه يتفهم محبة الناس له ورغبتهم برؤيته.

وعن حادثة السرقة التي تعرض لها منزله ومساعدته للسارق، قال صلاح: "أنا ضد السرقة"، وأضاف: "لكنني متأكد أنه كان لديه سبب أكبر للسرقة أشعر أنه فعل ذلك لسبب وعندما سأل والدي، أخبرته الشرطة أنه فقير جدا ولا يمتلك شيئا في حياته لذلك قلت له ساعدته واتركه وشأنه"، حسب قوله.

وعن رغبته بالفوز بالكرة الذهبية، قال "مو": "إذا سألتني إن كان الأمر يحفزني للوجود هنا، فنعم بالطبع لن أكذب وأقول إنني لم أفكر بالأمر، لا أنا أفكر بالأمر وأريد أن أكون أفضل لاعب في العالم ولكن ستكون لدي حياة جيدة حتى إن لم أفز بالكرة الذهبية"، حسب تعبيره.