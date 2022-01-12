دبي، الإما ات العربية المتحدة (CNN) – في حادثة غريبة من نوعها، أنهى حكم مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، المواجهة عند الدقيقة 89 في تصرف أثار احتجاجات واسعة من جانب لاعبي تونس والجهاز الفني الخاص بالمنتخب التونسي.

وأقدم الحكم الزامبي، جاني سيكازوي، على إنهاء المباراة في البداية عند الدقيقة 85 قبل أن يعود عن قراره بعد احتجاجات كبيرة من المنتخب التونسي.

وبعد أن وصلت المباراة لدقيقتها الـ89 قرر الحكم إنهاء المباراة بشكل مفاجئ وغريب ليدخل الطاقم الفني للمنتخب التونسي إلى أرضية الملعب احتجاجا على القرار الغريب.

ومن المعروف أن مباراة كرة القدم تمتد لـ90 دقيقة في حدها الأدنى وقد شهدت المباراة تبديلات عدة كانت تستوجب إضافة وقت إضافي إلى الوقت الأصلي.

وحققت مالي فوزا بهدف نظيف على تونس بهذه المباراة ما زاد من غضب الكادر الفني التونسي.