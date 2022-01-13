بسبب غياب مترجم للعربية.. بونو يرفض التحدث بلغة أخرى في المؤتمر الصحفي

نشر الخميس ، 13 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في حلقة جديدة من مسلسل سوء التنظيم لكأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، رفض حارس المغرب، ياسين بونو، طلب منظم المؤتمر الصحفي للحديث بغير العربية.

وظهر بونو في المؤتمر الصحفي مع مدرب المنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة "أسود الأطلس" أمام جزر القمر.

وخلال حديث حارس المغرب باللغة العربية، طلب منه المنظم التحدث بلغة أخرى بسبب عدم وجود مترجم للغة العربية في المؤتمر الصحفي.

وكرد فعل على طلب المنظم رفض بونو إعادة ما قاله في المؤتمر بلغة أخرى.

واتسمت بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية بالعديد من الأحداث الغريبة السلبية وكان أبرزها إنهاء مباراة تونس ومالي قبل دقيقة من وقتها الأصلي.