وفاة ميكانيكي فرنسي في حادث بسباق رالي داكار بالسعودية

باريس، فرنسا (CNN)-- توفي ميكانيكي فرنسي في حادث يوم الجمعة خلال رالي دكار الذي أقيم في السعودية، بحسب بيان صادر عن منظمي رالي دكار.

وقال البيان إن الحادث، الذي اشتمل على عربة مساعدة وشاحنة محلية، أسفر عن مقتل كوينتين لافالي البالغ من العمر 20 عامًا على طريق اتصال المساعدة.

وأضاف البيان أن الراكب البلجيكي ماكسيم فرير أصيب ونُقل إلى مستشفى الحرس الوطني بجدة.

كان السائق الفرنسي ميكانيكيًا رئيسيًا في سباق 205 توربو 16 الكلاسيكي في داكار، وفقًا للبيان.

بشكل منفصل، قبل يومين من بداية المسيرة في 30 ديسمبر، انفجرت سيارة ، مما أدى إلى إصابة قائدها الفرنسي فيليب بوترون بجروح بالغة. وضرب الانفجار عربة دعم تابعة لفريق سوديكارز الفرنسي بعد وقت قصير من مغادرتها فندقه في جدة متوجها إلى طريق السباق مما دفع الادعاء الفرنسي إلى فتح تحقيق في احتمالية أن يكون حادثًا إرهابيًا.