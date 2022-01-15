نشر السبت ، 15 يناير / كانون الثاني 2022

(CNN)-- أجّل الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة الأحد بين توتنهام هوتسبر وأرسنال بناء على طلب من نادي أرسنال.

وقال الدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان يوم السبت: "القرار جاء نتيجة مزيج من كوفيد -19 والإصابات الحالية والحديثة واللاعبين الذين يؤدون واجبات دولية في كأس الأمم الأفريقية. يمكن لجميع الأندية التقدم بطلب للحصول على تأجيل إذا كانت الإصابة بفيروس كورونا عاملاً في طلبهم".

لم يكن لدى أرسنال العدد المطلوب من اللاعبين (13 لاعباً خارج الملعب وحارس مرمى واحد) المتاحين للمباراة.

لم يتم الإعلان عن موعد تثبيت المباراة.

هذه هي المباراة الحادية والعشرون في الدوري الممتاز المؤجلة هذا الموسم.