أستراليا.. ديوكوفيتش يخسر قضية مراجعة إلغاء تأشيرته للمرة الثانية

ملبورن، أستراليا (CNN)-- وجدت مراجعة المحكمة الفيدرالية لقرار وزير الهجرة الأسترالي، أليكس هوك، بإلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، للمرة الثانية الأحد، بأنها ضد لاعب التنس المصنف رقم واحد على العالم.

وكان وزير الهجرة الأسترالي، قد ألغى تأشيرة نجم التنس للمرة الثانية، الجمعة، بدعوى الحفاظ على النظام والأمن العام، حيث جادل فريق هوك القانوني بقيادة ستيفن لويد، الأحد، بأن وجود نجم التنس في أستراليا يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتطعيم، بسبب حالته غير الملقحة والتعليقات السابقة التي أعربت عن شكوك حول اللقاح.

وقال الادعاء في الجلسة العلنية: "صواب أو خطأ، يُنظر إليه (ديوكوفيتش) على أنه يؤيد وجهة نظر مناهضة لتلقي اللقاح"، في حين وصف محامي ديوكوفيتش، نيكولاس وود، تأكيدات الحكومة بأن نجم التنس أصبح "رمزًا" للحركة المناهضة لأخذ اللقاح بأنه "خطأ واضح".

وبهذا الحكم لن يسمح للاعب التنس الصربي بالدفاع عن لقبه وسيتوجب عليه مغادرة الدولة أو الترحيل.