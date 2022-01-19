الاتحاد الجزائري يكشف حقيقة جلب راق لمساعدة اللاعبين بكأس أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأنباء التي تحدثت عن استقدام بعثة المنتخب في الكاميرون راق، واستنكر هذا الوع من الشائعات.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان نشره مساء الثلاثاء عبر موقعه الرسمي: "ينهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى علم الرأي العام الرياضي بأنه لم يدعو في أي وقت من الأوقات أي راقي للحضور إلى الكاميرون من أجل تقديم خدماته للاعبي المنتخب الوطني".

وأضاف الاتحاد في بيانه قائلا: "الفاف تستنكر وتدين هذا النوع من الشائعات التي تضر بصورة فريقنا الوطني"، حسب قوله.

وكانت قد انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول جلب بعثة منتخب الجزائر راقيا شرعيا لفك النحس عن الفريق بعد أن فشل بتحقيق الفوز في مباراتيه الأولى والثانية في كأس أمم أفريقيا 2022.

وتبقى أمام حامل اللقب فرصة وحيدة للتأهل إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا وهي الفوز على ساحل العاج الخميس في آخر مباريات دور المجموعات بالنسبة للخضر.

ويمتلك منتخب الجزائر نقطة وحيدة في رصيده من تعادل أمام سيراليون وخسارة أمام غينيا الاستوائية في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.