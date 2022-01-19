مدرب أرسنال: منتخب الغابون أعاد أوباميانغ لنا دون توضيحات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، الأربعاء، أن اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، عاد إلى العاصمة البريطاينة، لندن، بعد أن أرسله منتخب بلاده من الكاميرون بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال أرتيتا عند سؤاله عن أوبا: "هو في لندن ويخضع للفحوصات الطبية اللازمة لأننا لم نتلق توضيحات من منتخب الغابون حول أسباب عدوته لذلك فمن واجبنا التأكد من سلامة اللاعب على المستوى الصحي".

وأضاف المدرب الإسباني قائلا: "هذا هو الوضع لدينا، لقد أصيب بفيروس كورونا وبعد ذلك قرر منتخب بلاده إرساله إلى لندن وها نحن هنا".

وتابع المدرب الإسباني عن أوباميانغ قائلا: "لنمش خطوة فخطوة ونجري الفحوصات اللازمة ونتأكد صحة اللاعب في أفضل وضع ممكن وسنرى لاحقا ما سيحدث"، حسب تعبيره.

وكان قد ساتُدعي أوباميانغ لتشكيلة منتخب بلداه لكنه لم يشارك في أي مباراة في الدور الأول، وقد تجاوزت الغابون هذا الدور في المركز الثاني خلف منتخب المغرب.

يذكر أن أرتيتا كان قد قرر سحب شارة القيادة من اللاعب الغابوني لأسباب انضباطية، ولم يلعب أوباميانغ مع أرسنال منذ ذلك الحين.