تشافي يوجه تحذيرا لديمبيلي ويدافع عن بوسكيتس بوجه الانتقادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد المدرب الإسباني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، الأربعاء، أن وضع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، أصبح معقدا وأن النادي انتظر 5 أشهر من أجل تجديد العقد مع اللاعب دون أن يحدث أي شيء، مؤكدا أن برشلونة ليس مستعدا للانتظار أكثر.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو: "الوضع معقد وصعب وقد اتخذ النادي قرارا أنه إذا لم يجدد عقده يجب إيجاد حل".

وتابع المدرب الإسباني قائلا: "نحن وهو لا يمكننا أن نكون بهذا الوضع، وقد انتظرنا لوقت طويل، نعلم أن الأمر ليس سهلا، لكننا نجري محادثات مع وكيل اللاعب منذ 5 أشهر ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، فإما أن يجدد عقده أو سنجد حلا له"، حسب تعبيره.

وعن الانتقادات التي تعرض لها سيرجيو بوسكيتس، قال تشافي: "هذه نتيجة عدم تحقيق النتائج المرجوة، وحتى أنا واللاعبين الآخرين نتعرض للانتقادات".

وتابع تشافي قائلا: "بالنسبة لي، سيرجيو لاعب مذهل داخل الملعب وخارج الملعب"، وتابع قائلا: "بالطبع لقد ارتكب خطأ وهو يعرف ذلك، ويجب علينا جميعا أن نتحسن وعليه أن يكون مرتاحا ليكون جاهزا 100%"، حسب قوله.