نشر الخميس ، 20 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع المنتخب الجزائري بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون بعد خسارته أمام ساحل العاج بثلاثية مقابل هدف وحيد في آخر مباريات "الخضر" في دور المجموعات.

وكان يحتاج منتخب الجزائر لتحقيق الفوز على ساحل العاج ليعبر إلى دور الـ16 وذلك بعد خسارته في مباراة أمام غينيا الاستوائية وتعادله أمام سيراليون في مباراة الافتتاح.

ولم تجر الرياح كما اشتهاها الجزائريون إذ صد القائم الأيمن العاجي كرة صاروخية للاعب الوسط إسماعيل بن ناصر بعد بداية المباراة بدقائق قليلة، ونجح العاجيون بتسجيل الهدف الأول عبر لاعب ميلان، فرانك كيسيي، عند الدقيقة 22.

وأضافت ساحل العاج الهدف الثاني عبر إبراهيم سنغاري عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم العاجيين بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، لم يُظهر الجزائريون الشراسة اللازمة لتقليص الفارق فتلقوا الهدف الثالث عبر لاعب أرسنال نيكولاس بيبي عند الدقيقة 54.

وتحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء عند الدقيقة 60 لكن نجم مانشستر سيتي، رياض محرز، أهدر الركلة بعد أن تصدى القائم الأيسر لكرته، لتبقى النتيجة على حالها.

وبعد محاولات متكررة نجح منتخب الجزائر بتقليص الفارق عبر البديل سفيان بن دبكة عند الدقيقة 73، لكن هدفه لم يكن كافيا لعبور منتخب بلاده إلى دور الـ16.

وقال مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة: "من الصعب تحليل ما جرى بشكل منطقي بعد هذه النكسة، لم نكن بمستوى البطولة".

وودع حامل اللقب البطولة من دورها الأول بتحقيق نقطة وحيدة وتسجيل هدف وحيد في 3 مباريات بإحدى أسوأ مشاركات المنتخب الجزائري في البطولة الأفريقية.