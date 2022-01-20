المعركة مستمرة.. ديمبيلي يرد على مدير برشلونة: لن أستسلم للابتزاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بيانا، أكد فيه أنه جزء من مشروع برشلونة وأنه جاهز في حال استدعاه مدرب الفريق، وذلك بعد ساعات من تصريحات لمدير برشلونة أكد فيها أن اللاعب يجب أن يُباع قبل 31 يناير/كانون ثاني الجاري.

وقال ديمبيلي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "لمدة 4 سنوات تحدث الناس بالنيابة عني، وبشكل مخز كذبوا لسبب واحد وهو إيذائي وقد التزمت بعدم الرد، هل كان ذلك خطأ؟ بالتأكيد"، حسب قوله.

وتابع اللاعب الفرنسي قائلا: "ابتداء من اليوم انتهى الأمر، سأجيب بصدق دون أن أتهاون مع أي محاولة ابتزاز، أنا لاعب أبلغ من العمر 24 عاما ومثل غيري من الرجال لدي عيوب وأخطاء، لقد مررت بلحظات معقدة: إصابات وإصابتي بكوفيد أثرت علي، وبدون أن أي حصة تدريبية طلبني المدرب وقد لبيت دائما بدون جدال، وأديت بأفضل شكل ممكن لأن هذا هو شغفي، فأنا أدرك جيدا نعمة أن أكون منضبطا في أكثر مهنة جميلة بالعالم".

وأضاف ديمبيلي قائلا: "رسالتي واضحة، أمنع أي أحد أن يعطي الانطباع أنني لست جزءا من المشروع الرياضي وأمنع أي أحد من نسب نوايا لي ليست لدي أصلا، وأمنع أي أحد أن يتحدث بالنيابة عني أو عن ممثلي الذين أثق بهم، أنا ملتزم بعقد ومنخرط وتحت خدمة ناديي، ومدربي. لقد أديت كل شيء لزملائي ولجميع الشركاء لن يتغير ذلك الآن لست رجلا خائنا ولست حتى ذلك الرجل الذي يستسلم للابتزاز".

وختم اللاعب الفرنسي بالتأكيد على وجود مفاوضات وأنه يترك الأمر لوكيله وشدد على أنه يركز في الملعب فحسب.

وكان قد هاجم مدير برشلونة، أليماني، ديمبيلي مؤكدا أن اللاعب لا يريد البقاء مع برشلونة ولا يطمح لأن يكون جزءا من المشروع مشددا على ضرورة بيعه قبل 31 يناير/كانون ثاني الجاري,