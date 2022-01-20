محمد صلاح وأشرف حكيمي في صورة.. تفاعل واسع على تويتر

نشر الخميس ، 20 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر اللاعب المغربي أشرف حكيمي صورة تجمعه بنظيره المصري محمد صلاح، الخميس، وذلك خلال تواجد المنتخبين في العاصمة الكاميرونية ياواندي، للعب مباريات كأس أمم أفريقيا 2022.

وشارك حكيمي متابعيه على موقع إنستغرام صورته مع صلاح ووضع بجانب الصورة رمز "تاج" في إشارة إلى لقب "الملك المصري" الذي يطلقه الجمهور على صلاح.

وكان قد خاض منتخب المغرب آخر مبارياته في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا أمام الغابون في يواندي قبل أن يخوض منتخب مصر أيضا مباراه الأخيرة على الملعب نفسه.

وتأهلت المغرب محتلة المركز الأول في مجموعتها في حين بلغ "الفراعنة" دور الـ16 محتلين المركز الثاني بـ6 نقاط خلف المتصدر منتخب نيجيريا.

وأثارت الصورة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرضها أبرزها فيما يلي.

بصوا حد من اشرف حكيمي او صلاح مصور ( ابو جبل و ياسين ) و حد من ياسين و ابو جبل مصور ( اشرف حكيمي و صلاح ) تحريات روزي 🌸 https://t.co/dlE8F0HpAG