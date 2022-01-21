دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة المنتخب الأول ضد سوريا في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 الجمعة، إلكترونيا، وسط تطبيق بعض الشروط المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا والتي تلتزم بها الجماهير في الإمارات خلال حضور مباريات الأندية والمنتخبات منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفر الاتحاد الإماراتي فحوصات مجانية للجمهور الإماراتي يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر اتحاد الكرة بدبي من الساعة 4 عصرا إلى الثامنة مساء وفي مقر الاتحاد بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي واستاد هزاع بن زايد في العين من الساعة 6 مساء وحتى الثامنة مساء، إذ يجب على الراغبين بالحضور إبراز فحص PCR مدته لا تزيد عن 72 ساعة والهوية الإماراتية الأصلية.

وستقام المباراة على أرضية ملعب آل مكتوم في مدينة دبي، وهو الملعب الخاص بنادي النصر، والذي يعد واحدا من أكبر ملاعب دبي.

وبحث اتحاد الكرة الترتيبات الخاصة بالمباراة في اجتماع عقد الخميس بين أعضاء لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي ومسؤولي نادي النصر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

يذكر أن الإمارات كانت قد وسعت دائرة الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم، إذ تبلغ النسبة المسموح بها 80% من السعة الإجمالية للملاعب وتشترط جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا وفحص سلبي حديث.