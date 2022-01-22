دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُعلنت نتائج قرعة الدور الأخير من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، التي تم إجرائها على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة في الكاميرون.

وقُسمت المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى تصنيفين حسب تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأول يضم: "السنغال، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيري".

أما التصنيف الثاني فيضم: " مصر، مالي، غانا، الكاميرون، الكونغو الديموقراطية".

وشارك في سحب القرعة السنغالي الحجي ضيوف والتوجولي إيمانويل أديبايور مع رئيس لجنة مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سامسون أدامو.

حسب القرعة، ستواجه مصر السنغال، وتواجه الجزائر الكاميرون، وتونس أمام مالي، والمغرب في مواجهة الكونغو الديمقراطية، فيما يلعب منتخب غانا أمام نيجيريا.

ودور التصفيات الأخير عبارة عن مباراتي ذهاب وعودة، حيث تُلعب في مارس/ أذار المقبل. ومن يفوز فيهما يتأهل لمنافسات كأس العالم في قطر.