دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقي القبض على شاب انتحل صفة اللاعب المصري مصطفى محمد من أجل أداء امتحانه نيابة عنه، تزامنا مع تواجد اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة حاليًا في الكاميرون.

وألقت سلطات الأمن في محافظة الجيزة (غرب القاهرة) القبض على شاب كان "يؤدى امتحان نصف العام بأحد المعاهد التعليمية بدلاً من لاعب كرة قدم مصطفى محمد اللاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم"، حسب صحيفة "الأهرام".

ووجد أحد مراقبي الامتحانات أن الشاب غير مقيد بكشوف الطلبة، وعندما شك في أمره "طالبه بإبراز هويته ارتبك ورفض فى البداية ومع إصرار المراقب أبرز بطاقته الشخصية".

وعند فحص ورقة الإجابة التى كانت بحوزة الشاب وُجد أنها "مدون بها اسم لاعب كرة قدم شهير بالمنتخب الوطني المصرى والمقيد كطالب بالمعهد إلا أنه موجود ضمن صفوف المنتخب الوطني المصرى بالكاميرون"، وفقا لـ"الأهرام".

واستدعت إدارة المعهد الشرطة، واعترف الشاب أنه صديق اللاعب، وأنها كانت المادة الأولى التى يؤدى فيها الامتحان بدلاً من صديقه اللاعب، فيما تولت النيابة التحقيق.