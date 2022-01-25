بعد رحيله عن الهلال.. أرقام مذهلة لـ"الأسد" غوميز في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي الهلال السعودي رحيل نجم هجومه، الفرنسي بافتيمبي غوميز، بعد 3 سنوات ونصف قضاها في صفوف "الزعيم " السعودي، ونشر موقع "أوبتا" أرقاما مذهلة لـ"الأسد".

ووفقا للموقع، فمنذ قدوم غوميز إلى دوري المحترفين السعودي لم يسجل أي لاعب عدد أهداف يساوي أهداف غوميز، الذي هز الشباك في 81 مناسبة.

ولم يساهم أي لاعب منذ أغسطس/آب من عام 2018 بعدد أهداف يوازي عدد الأهداف التي ساهم فيها المهاجم الفرنسي، الذي ساعد فريقه بـ96 هدفا، وفقا لأوبتا.

وبلغ معدل تسجيل غوميز في المبارايات، هدف في كل 85 دقيقة وهو رقم ممتاز جدا لأي مهاجم في عالم كرة القدم.

ونشر الهلال مساء الإثنين مقطع فيديو شكر فيه المهاجم الفرنسي، وشمل المقطع أهدافا وذكريات للاعب الفرنسي مع الزعيم السعودي.

من جانبه، علق رئيس الهلال، فهد نب نافل، على رحيل المهاجم الفرنسي بالقول: "نحن نحبك وسنشتاق إليك"، وذلك تعليقا على صورة تجمعه به نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.