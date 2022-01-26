عرضان قد يُحررا لاعب مانشستر يونايتد من قضبان دكة البدلاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا من نادي كريستال بالاس من أجل ضم اللاعب الهولندي، دوني فان دي بيك، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال الصحفي الإيطالي المتخصص بانتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، إن يونايتد تلقى عرضين من كريستال بالاس وفالنسيا لاستعارة فان دي بيك حتى نهاية الموسم.

وأشار رومانو إلى أن اليونايتد ومدربه رالف رانغنك متردد بالسماح لفان دي بيك بالرحيل على سبيل الإعارة، في الوقت الذي يرفض فيه الفريق أي عرض يحمل خيار الشراء بنهاية الموسم.

ويسعى اللاعب الهولندي للتخلص من قضبان دكة البدلاء التي كان حبيسها طيلة الأشهر التي قضاها مع الفريق تحت قيادة المدرب السابق أولي غونار سولسكاير، والمدرب الحالي للشياطين الحمر.

وخاض فان دي بيك 8 مباريات من أصل 22 في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفا وحيدا.

أما الموسم الماضي فقد خاض اللاعب الهولندي 19 مباراة من أصل 38 في الدوري بدأ أساسيا في 4 منها فقط، وسجل هدفا وصنع آخر، وخاض في دوري الأبطال 6 مباريات بدأ أساسيا في 3 منها فقط دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وأصبح فان دي بيك لغزا محيرا للكثير من عشاق اليونايتد إذ تعاقد معه الفريق عام 2020 قادما من أياكس بعد أن قدم موسما رائعا مع الفريق الهولندي شارك فيه في 23 مباراة بدأ أساسيا في 22 منها وسجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف.