محمد صلاح ينتقد: وسائل التواصل الاجتماعي قللت من جماهيرية المنتخب

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم النجم المصري محمد صلاح، بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتعصبون للاعبين أو لأندية على حساب منتخب مصر.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وساحل العاج في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا: "للأسف نحن نعيش في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، فكلما كبرت قليلا، تقل جماهيرية المنتخب مقارنة بالماضي".

وتابع النجم المصري قائلا: "أصبح الناس يشجعون الأندية واللاعبين وهذا الأمر لم يكن موجودا سابقا، ما أدى لانقسام في الكرة المصرية، وبدأنا نرى صفحات موجودة فقط للدفاع عن بعض اللاعبين والأندية".

وأردف صلاح قائلا: "هم يعتقدون أنه أمر جيد لكنه في الحقيقة ليس كذلك، فأنت قد لا تسبب لي الضرر لأنني مررت بهذه الامور من قبل لكنك ستضر اللاعبين الجدد الشباب، فالأمر يجعل اللاعب يركز على نفسه فحسب".

وأضاف نجم نادي ليفربول قائلا: "يجب على الجمهور أن يقف خلف المنتخب"، وأضاف: "اجعلوا اللاعبين يتحمسوا للقدوم إلى المنتخب"، وتابع: "إن كنت تحب مصر يجب أن تشجع المنتخب لا أن تشجع لاعبا بعينه".