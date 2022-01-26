هزة انضباطية تضرب منتخب سوريا قبل مواجهة الإمارات في تصفيات قطر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قبل مباراة الإمارات بيومين، تعكرت أجواء المنتخب السوري لكرة القدم بخبر أشعل وسائل التواصل الاجتماعي حول استبعاد اللاعب أياز عثمان بسبب طلبه اللعب أساسيا في المباراة القادمة وفقا لبيان صدر عن الاتحاد السوري لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيان نشره مساء الثلاثاء: "تكريسا لمبادئ الالتزام والأخلاق الرياضية وحرصا على تماسك ووحدة المنتخب الوطني قرر الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا الاستغناء عن خدمات اللاعب أياز عثمان بسبب شروطه غير المنطقية وربط تواجده مع المنتخب بأن يلعب أساسيا وهذا أمر غير مقبول في العرف الرياضي ولم يسبق أن حدث من قبل".

وأضاف الاتحاد في بيانه: "إشارة إلى أن المدير الفني وحده صاحب القرار في اختيار تشكيلته الأساسية التي تخدم خطة اللعب بعيدا عن أي أمر آخر مع العلم أن اللاعب طلب قبل قدومه إلى دبي من المدرب تيتا هذا الأمر وجوبه طلبه بالرفض، ومع وصوله إلى دبي وضع نفسه في خدمة المنتخب قبل أن يعود ويشترط اللعب أساسيا وسط استغراب الجميع".

من جانبه، رد عثمان، المحترف في صفوف نادي لونيكوس اليوناني في الدوري اليوناني الممتاز، على بيان الاتحاد بمنشور عبر صفحته على صفحته على فيسبوك قال فيه: "أنا أياز عثمان لاعب منتخب سوريا أضع نفسي دوما وأبدا تحت تصرف منتخب بلدي ومدرب منتخب بلدي وأن أعمل لصالح رؤية المدرب المنتخب في المكان الذي يختاره لي".

وسيخوض المنتخب السوري مباراة مصيرية أمام الإمارات في دبي الخميس، لحساب تصفايت كأس العالم 2022، إذ تعد هذه مواجهة افرصة الأخيرة للمنتخب السوري في حال أراد المنافسة على البطاقة المؤهلة للملحق الآسيوي.

يذكر أن عثمان من أصول سورية كردية وينحدر من مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.