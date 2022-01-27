دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة اطمئنان الجارس الاحتياطي لمنتخب مصر، محمد أبو جبل، على نظيره الأساسي، محمد الشناوي، بعد إصابة الثاني وخروجه الاضطراري من أرض الملعب، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي المباراة التي نجح منتخب مصر فيها بالتفوق على ساحل العاج بركلات الترجيح، خرج الشناوي مصابا عند الدقيقة 88 ودخل مكانه أبو جبل، الذي تصدى بدوره لكرة خطية جدا قبل نهاية الوقت الأصلي بثوان ونجح في الحفاظ على شباكه بالأشواط الإضافية.

الاتنين دول احسن اتنين ف الماتش بصراحه ابو جبل شال كورة جون 100% والشناوي شايل كور قلوبنا وقعت فيها ❤️ https://t.co/ksJW6p8LVM

وقبل تمديد المباراة ذهب أبو جبل للشناوي الذي كان يجلس على دكة البدلاء واطمأن على إصابته في لقطة كان له أثر بالغ في قلوب الجماهير المصرية.

لقطة أبو جبل والشناوي لم تعبر فقط عن الروح التنافسية الشريفة الموجودة بين الحارسين فحسب بل حملت رسالة أكثر قوة مفادها أن الأهلي والزمالك معا في خدمة منتخب مصر، حسبما رأى متابعون.

أبو جبل والشناوي بعد ضربة جزاء محمد صلاح 😂😂 https://t.co/ov1m7VccJS

وكان قد انتقد محمد صلاح سلوك بعض الجماهير المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال إن سلوكها يعزز الانقسام على أساس تشجيع الأندية.

وكان قد تفوق " الفراعنة" على "الأفيال" الإيفوارية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الأشواط الأصلية والإضافية، ليضربوا موعدا مع المغرب في ربع النهائي.