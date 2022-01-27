دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدندرلي، الأربعاء، أن آخر مكافأة مماثلة لمكافأة الفوز على ساحل العاج تلقاها لاعبو منتخب مصر كانت 500 دولار لذلك قرر اتحاد الكرة الحالي رفع قيمة المكافأة إلى 1000 دولار.

وقال الدندرلي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد الفوز على ساحل العاج في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا: "لقد عدنا للائحة ووجدنا أن آخر مكافأة مماثلة كانت 500 دولار، فرفعنا المكافأة إلى 1000 دولار".

وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قائلا: "لو كان الأمر بيدنا لمنحنا كل لاعب 30 ألف دولار لكننا جدد ولا نعرف حجم الموارد التي لدينا بعد"، حسب تعبيره.

وكانت قد انتشرت أنباء في الأوساط الكروية والإعلامية المصرية تفيد بأن لاعبي "الفراعنة" رفضوا تلقي المكافأة التي حددها اتحاد الكرة، ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وكان قد حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على ساحل العاج بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين سلبيا في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2022.

وسيواجه المصريون منتخب المغرب في ربع النهائي في إطار سعيهم لحصد البطولة الأفريقية الثامنة في تاريخهم.