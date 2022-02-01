دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زعمت صحيفة كاميرونية إصابة نجم المنتخب المصري محمد صلاح بفيروس كورونا، بينما قالت صحيفة "الأهرام" الحكومية إن آخر مسحة أجرتها بعثة المنتخب كانت نتائجها سلبية.

وتأتي هذه المزاعم قبيل مباراة مصر والكاميرون في دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، في التاسعة من مساء الخميس المقبل (بتوقيت القاهرة).

وذكر موقع "Afrique55"، الناطق بالفرنسية، أن محمد صلاح قد لا يشارك في المباراة.

وسائل إعلام مصرية نقلت المزاعم عن الموقع، وقالت إنها صحيفة كاميرونية، لكن عند التحقق من بيانات تسجيل الموقع الإلكتروني تبين أنه تم تسجيله من جنوب إفريقيا، ما قد يشير إلى أن مالكه قد يكون من نفس البلد.

وعند فحص خدمة بيانات الشفافية التي تتيحها فيسبوك بالنسبة للصفحات تبيّن أن صفحة الموقع يديرها 3 أشخاص من جنوب إفريقيا، إضافة إلى شخص من الكونغو الديمقراطية.

ويبدو أن الموقع لا يحظى بشعبية كبيرة، حيث يتابعه 35 ألف شخص فقط.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن بعثة المنتخب المصري أجرت يوم الاثنين مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت جميع نتائجها سلبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي منتخب مصر والجهاز الفنى سيجرون مسحة طبية رسمية الثلاثاء.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، الثلاثاء، نفى مدير المنتخب المصري، وائل جمعة، ما أثير حول إيجابية مسحة محمد صلاح، وإصابته بفيروس كورونا.