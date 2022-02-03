تعرف إلى الرجل الذي يمتلك واحدة من أندر الدبابيس الأولمبية بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، صورة لها من الصين لحضور منافسات أولمبياد بكين الشتوية 2022.

Thrilled to be in Beijing to support our first ever Saudi Winter Olympics Team! @saudiolympic @Olympics https://t.co/hcMebSG8ZZ

الصورة نشرتها الأميرة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت بتعليق: "يسعدني أن أكون في بكين لدعم أول فريق سعودي للألعاب الأولمبية الشتوية على الإطلاق!"

Wishing our Saudi team the best of luck during the Winter Olympic games. So proud to be here & witness this milestone, made possible by the hard work of @saudiolympic & @gsaksa_en to develop the sports sector, guided by Vision 2030 & a determination to reach our full potential 🇸🇦 https://t.co/luoBbyoqNE

وفي تغريدة منفصلة نشرت الأميرة صورة لها قرب شعار الألعاب الأولمبية، قائلة بتعليق: "نتمنى لمنتخبنا السعودي كل التوفيق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. فخور جدًا لوجودي هنا وشهد هذا الإنجاز، الذي أصبح ممكنًا بفضل العمل الشاق لـ(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية) و (وزارة الرياضة) لتطوير قطاع الرياضة، مسترشدًا برؤية 2030 وتصميمًا على الوصول إلى علم المملكة العربية السعودية بكامل طاقته".

ويذكر أن نائب رئيس اللجنة المنظمة في بكين، يانغ شوان، أكد الخميس خلال الدورة 139 للجنة الأولمبية الدولية (IOC)، أنه سيتم دعوة حوالي 150 ألف متفرج لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.