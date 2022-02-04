الكاف: الفراعنة يعيشون ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الخميس، بالمنتخب المصري الذي فاز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح (3-1) في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت على ملعب أوليمبي بالكاميرون.

وقال (كاف)، عبر حسابه على تويتر: "الفراعنة ينتزعون الفوز من ياوندي، والأفراح تزلزل القاهرة بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية"، وأضاف: "الفراعنة يقدسون الاحتفال، لحظة من الجنون والفخر الخالص عاشها لاعبو منتخب مصر بعد تصدي حارس المرمى محمد أبو جبل الأخير".

وتابع: "جاؤوا من قاهرة المُعز لدعم محاربيهم، احتفالات استثنائية بين لاعبي منتخب مصر والجماهير بعد التأهل إلى النهائي".

ووصف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر الفائز بلقب أفضل لاعب في مباراة بأنه "صمام أمان دفاع الفراعنة"، وقال عن حراس مرمى منتخب مصر: "كل من فكر في مهاجمة عرينهم عاد خاسرًا إنهم في الموعد دائما".

ووصف محمد أبوجبل بأنه "حائط سد منتخب مصر الذي قاد الفراعنة للعبور إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد تصديه لركلتي ترجيح"، وقال: "الأيام تمضي وثبات الجبل لا تهزه ريح ".

وعلق كاف على فيديو لاحتفالات اللاعبين وقال: "الأفراح تتراقص مع المصريين، الفراعنة يعيشون ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، بعد التأهل إلى المباراة النهائية."

يذكر أن المباراة شهدت الكثير من الاحتجاجات من المنتخب المصري على قرارات حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الحمراء للمدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وتصدى محمد أبوجبل حارس المنتخب المصري لركلتي جزاء كما أضاعت الكاميرون الركلة الثالثة خارج المرمى، بينما سجل المنتخب المصري 3 ضربات جزاء.

وكان رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو ونجم منتخب بلاده السابق قد أثار موجة من الجدل بتصريحاته عن أن مباراة بلاده في الدور نصف النهائي بمثابة "الحرب".

وسيواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي في المباراة النهائية، بقيادة محمد صلاح في مواجهة زميله بنادي ليفربول ساديو ماني. ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان المصري والسنغالي أيضا في المواجهة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وهنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منتخب بلاده على الفوز، وقال عبر حسابه على تويتر: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".

وتابع: "لقد أثبت اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله، شكرا لكم لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".