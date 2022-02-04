لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لزجاجة مياه كان يحملها، محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب المصري في المباراة نصف نهائية ببطولة أمم أفريقيا 2022.

#أبوجبل واخد معاه "براشيم" على زجاجة المياه أثناء تسديد لعيبة #الكاميرون ركلات الترجيح 🇨🇲🧤😀 كويس إن "جاساما" مخدش باله وطرده😅 #TeamEgypt | #Can2021 https://t.co/MptU6BH9QN

وتفاعل النشطاء مثيرين تكهنات وتساؤلات حول ما كتب على هذه الورقة قبل بدء ركلات الترجيح التي انتهت بتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية التي سيخوضها امام المنتخب السنغالي، ليذهب البعض إلى أنها طريقة تسديد لاعبي منتخب الكاميرون في حين ذهب البعض الآخر للتعليق بأنها "براشيم".

الحارس المتألق ابوجبل كتب طريقة تنفيذ لاعبي الكاميرون لركلات الترجيح على زجاجة المياه الخاصة به 😳💪😳💪 https://t.co/my1M33vjxY

ونقلت الصفحة الرسمية للمنتخب المصري على فيسبوك، على لسان أبوجبل، قوله بعد انتهاء المباراة: "الحمد لله علي الفوز؛ أبارك للشعب المصري و اتحاد الكرة و الجهاز الفني.. حاولنا التهديف في المباراة، ولكن وصلنا الي ركلات الترجيح".

وأضاف: "نأخذ البطولة خطوة خطوة ونثبت للجميع ان المنتخب المصري هو الأقوى.. نعد الجماهير بالعودة بالكأس.. اشكر الجهاز الطبي على ما فعلوه في اصابتي؛ قاموا بالكثير من اجل تجهيزي".