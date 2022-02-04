ورقة على زجاجة مياه محمد أبوجبل حارس مرمى مصر بمباراة الكاميرون تثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لزجاجة مياه كان يحملها، محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب المصري في المباراة نصف نهائية ببطولة أمم أفريقيا 2022.

وتفاعل النشطاء مثيرين تكهنات وتساؤلات حول ما كتب على هذه الورقة قبل بدء ركلات الترجيح التي انتهت بتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية التي سيخوضها امام المنتخب السنغالي، ليذهب البعض إلى أنها طريقة تسديد لاعبي منتخب الكاميرون في حين ذهب البعض الآخر للتعليق بأنها "براشيم".

ونقلت الصفحة الرسمية للمنتخب المصري على فيسبوك، على لسان أبوجبل، قوله بعد انتهاء المباراة: "الحمد لله علي الفوز؛ أبارك للشعب المصري و اتحاد الكرة و الجهاز الفني.. حاولنا التهديف في المباراة، ولكن وصلنا الي ركلات الترجيح".

وأضاف: "نأخذ البطولة خطوة خطوة ونثبت للجميع ان المنتخب المصري هو الأقوى.. نعد الجماهير بالعودة بالكأس.. اشكر الجهاز الطبي على ما فعلوه في اصابتي؛ قاموا بالكثير من اجل تجهيزي".

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