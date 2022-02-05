دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل نادي الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات العربية المتحدة، بعد فوزه بهدف نظيف على مونتيري المكسيكي، مساء السبت.

وسجّل محمد هاني هدف الأهلي في الدقيقة 53 من زمن المباراة، التي جرت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسبق أن لعب الفريقان في نسختي مونديال الأندية لعامي 2012 و2013. وحينها خسر الأهلي المبارتين أمام مونتيري.

وخاض الأهلي اللقاء وسط غيابات كثيرة في صفوفه، بسبب تواجد عدد من نجومه مع المنتخب المصري ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نادي بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي للبطولة.

في النسخة الأخيرة للبطولة التي لُعبت في قطر، فاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف، ليحسم المركز الثالث لصالحه.