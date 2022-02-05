دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يمثل المملكة العربية السعودية في أولمبياد بكين الشتوية 2022 لاعب سعودي واحد هو فائق عابدي الذي حمل العلم السعودي خلال مراسم حفل افتتاح الدورة.

فائق عابدي يرفع العلم السعودي بمراسم الحفل الافتتاحي Credit: Julian Finney/Getty Images

فائق عابدي "سجل اسمه بأحرف من ذهب كونه أول سعودي يشارك في الدورات الشتوية، وذلك في مسابقة التزلج الألبي Alpine Skiing وتحديدًا في رياضة التزلّج على المنحدرات العملاقة Giant Slalo"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن عابدي "نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، مسجّلًا اسمه كأوّل سعودي يشارك في الدورة الشتوية منذ انطلاقها عام 1924م".

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية قد إلى العاصمة الصينية بكين، ليرأس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، التي تستمر حتى الـ 20 من فبراير الجاري في بكين.