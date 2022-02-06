دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الأهلي المصري بالفوز "المستحق" على نادي مونتيري المكسيكي، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية المُقامة في الإمارات العربية المتحدة.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مهنئًا عبر حسابه في تويتر: "ألف مبروك للأهلي المصري مباراة بطولية وتأهل مستحق رغم النقص الكبير فاز الفريق الكبير".

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وتأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي مونديال الأندية، على الرغم من غياب عدد من نجومه المتواجدون حاليًا في صفوف المنتخب المصري بالكاميرون، حيث ينافس السنغال على لقب كأس أمم إفريقيا.

وسجل محمد هاني هدف الفوز للأهلي في شباك مونتيري، في المباراة لُعبت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسيواجه الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، في مباراته المقبلة بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس.

ومن المقرر أن يخوض الهلال السعودي، بطل آسيا، مباراة الدور الثاني لمونديال الأندية أمام نادي الجزيرة الإماراتي، غدًا الأحد.