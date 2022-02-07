دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح الهلال بتحقيق فوز عريض على الجزيرة الإماراتي بسداسية نظيفة في الدور الثاني من مونديال الأندية ليضرب موعدا مع تشيلسي الإنجليزي في المربع الذهبي للبطولة، CNN بالعربية كانت حاضرة في ملعب محمد بن زايد آل نهيان ورصدت لكم أبرز المشاهد.

حضور جماهيري جزراوي ملفت

شهدت المباراة حضورا غفيرا لجمهور الجزيرة وقد بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في الملعب أكثر من 12 ألف متفرج كان أكثر من 75% منهم يشجعون الفريق الإماراتي.

وتفاعل الجزراويون مع تقدم فريقهم بالهدف الذي سجله عبدالله ديابي، عند الدقيقة 14 لكنهم سرعان ما فسحوا المجال لاحتفالات جمهور الهلال بعد السداسية.

أهازيج جمهور الهلال

رغم البداية المتعثرة، خطف الهلاليون الأضواء في المدرجات بأهزيجهم المميزة وأشرها كان "أوه يا هلالي" إذ تمركزوا على يسار المنصة الرئيسية رافعين شعار "القوة الزرقاء".

وبعد نهاية المباراة شغل المنظمون أغنية "الزمان الهلالي" احتفالا بفوز الزعيم السعودي.

بداية جيدة لإيغالو

قدم المهاجم النيجيري والوافد الجديد لنادي الهلال أداء مقبولا جدا ي أول مباراة له مع الفريق إذ نجح بتسجيل الهدف الثاني وسط رصا كبير من الجمهور والإعلاميين السعوديين المتواجدين.

وخرج إيغالو من الملعب عند الدقيقة 75 تاركا مكانه للجناح الأيمن كاريو في حين تحول المهاجم المالي موسى ماريغا لرأس حربة صريح بعد أن بدأ المباراة كجناح أيمن.

كنو كلمة السر

فاجأ لاعب الوسط السعودي محمد كنو الجميع بتألقه في المباراة إذ كان كلمة السر للهلال إذ سجل هدف فريقه الثالث الذي قتل به المباراة وصنع الهدف الأول في المباراة لإيغالو.

تفوق جزراوي مؤقت وهلالي في الختام

نجح الجزيرة بالتفوق في أول 25 دقيقة من عمر المباراة إذ دخل بخطة 3-4-3 في حين لعب الهلال بـ4-2-3-1، لكن سرعان ما استعاد الزعيم زمام السيطرة ونجح بفرض هيمنته على المواجهة.

وحاول الجزيرة في الشوط الثاني تغيير خطة اللعب إلى 4-3-3 وقام بإشراك نجم الفريق التاريخي، علي مبخوت، والجناح زايد العامري لكن التبديلات لم تجد نفعا.

نتيجة تاريخية

تعد هذه النتيجة الأكبر للأندية السعودية في كأس العالم للأندية والأكبر على الأندية الإماراتية في البطولة نفسها.