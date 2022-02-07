من هي اللاعبة الأعلى أجرًا في عام 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– نشر موقع "Forbes" قائمة الـ 10 لاعبات الأعلى أجرًا على في العالم في عام 2021، وتصدرت القائمة لاعبة التنس نعومي أوساكا، التي جمعت 57.3 مليون دولار، وهو رقم قياسي. واحتلت سيرينا ويليامز المركز الثاني بمبلغ 45.9 مليون دولار.



ووفقا لتقديرات Forbes، وصل مجموع العشر رياضيات الأعلى أجراً في العالم إلى 167 مليون دولار قبل الضرائب. أي زيادة بنسبة 23٪ عن عام 2020 وقفزة بنسبة 16٪ عن الرقم القياسي السابق البالغ 143.3 مليون دولار في عام 2013.

ولأول مرة منذ اثني عشر عامًا على الأقل، صنفت لاعبة الجمباز سيمون بيلز، في المركز الرابع بمبلغ 10.1 مليون دولار ولاعبة كرة السلة كانديس باركر، المركز العاشر بحصولها على 5.7 مليون دولار من بين أعلى النساء أجورًا. وبينما لا تزال لعبة التنس تحتل خمسة من المراكز العشرة في القائمة، فإن هذا هو أدنى حصيلة للرياضة في القائمة منذ أكثر من عقد وتغير جذري عن عام 2019، عندما احتلت لعبة التنس في جميع المراكز العشرة.

إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه ترتيب اللاعبات الأعلى أجرًا على في العالم بحسب ما يتقاضونه لعام 2021.