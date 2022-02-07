(CNN)-- قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن المسؤولين الأولمبيين في هونغ كونغ التقوا بنجمة التنس الصينية بينغ شواي على العشاء يوم السبت، بعد الوفاء بوعدهم بعقد اجتماع مع الرياضية التي كانت في مركز الاهتمام الدولي.

كان العشاء، الذي أقيم على هامش أولمبياد بكين، أول لقاء شخصي بين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وبينغ منذ أن زعمت اللاعبة الأولمبية السابقة أنها تعرضت لضغوط من أجل ممارسة الجنس من قبل مسؤول كبير متقاعد في الحزب الشيوعي الصيني - ومنذ ذلك الحين بدت وكأنها تتراجع.

كما أبلغت بينغ موقع الأخبار الرياضية الفرنسي المستقل "ليكيب" في مقابلة في بكين يوم الأحد، أنها "لم تختف أبدًا" من أعين الجمهور، وقالت إن الكثير من الناس كانوا على تواصل، وأنه مع ذلك بأنه "من المستحيل ببساطة الرد على هذا العدد الكبير من الرسائل".

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان الإثنين، أن باخ وبينغ قد انضمتا إلى العشاء من قبل الرئيس السابق للجنة الرياضيين وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري.

وقال بيان اللجنة الأولمبية الدولية، الذي لم يشر إلى أي شيء عن سبب الاجتماع ولا الادعاءات: "خلال العشاء، تحدث الثلاثة عن تجربتهم المشتركة كرياضيين في الألعاب الأولمبية، وتحدثت بينغ شواي عن خيبة أملها لعدم قدرتها على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي مسؤول صيني رافق بينغ في العشاء. صرح مارك ادامز مدير الاتصالات باللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين، أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية فى بكين "ليس لديها علم" بالاجتماع.

واتفق باخ وبينغ للمرة الأولى على الاجتماع خلال أولمبياد بكين في مكالمة فيديو في نوفمبر/ تشرين الثاني جاءت وسط تدفق قلق عالمي بشأن مكان وسلامة الرياضي.

في وقت سابق من ذلك الشهر، اتهمت بينغ، بطلة الأولمبياد ثلاث مرات وبطلة غراند سلام الزوجي، نائب رئيس الوزراء المتقاعد تشانغ قاولي بالضغط عليها لممارسة الجنس، وفقًا للقطات التي تم حذفها بسرعة من حساب بينغ الرسمي على شبكة ويبو، موقع التواصل الاجتماعي الصيني الشبيه بالتويتر.

وتم محو كل إشارة إلى المنشور - الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الادعاء الأول في حركة MeToo# المقيدة في الصين للتأثير على المستويات العليا في الحكومة الصينية - من الإنترنت الصيني. اختفت بينغ نفسها من أعين الجمهور لعدة أسابيع.

تعرضت اللجنة الأولمبية الدولية لانتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان الدولية بسبب تعاملها مع الموقف، حيث اتهمها النقاد بدعم جهود الحكومة الصينية لإسكات بينغ وإثارة مخاوف بشأن ما إذا كان الرياضية تتمتع بحرية التحدث مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية أثناء وجودهم في الصين. وذلك بالنظر إلى سجل الحزب الشيوعي الموثق جيدًا في قمع المعارضة.