بفوزه على مصر.. تتويج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح، ٤-٢ خلال المباراة التي اقيمت مساء الأحد في الكاميرون.

وانتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب السنغال.

وخيمت اجواء الاثارة على المباراة، كما جذبت المواجهة المثيرة التي وقعت بين نجم منتخب مصر محمد صلاح والحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز بعد رد فعله تجاه اعتراض الاول (صلاح) على الصافرة، الامر الذي قوبل من الحكم بالإشارة لمحمد صلاح ليأخذ الصافرة وبطاقاته وتولي مهام التحكيم؛ الامر الذي استحوذ على حيز كبير من من التفاعل على مواقع التواصل.