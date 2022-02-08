أبوجبل يدافع عن كيروش بموضوع محمد شريف.. ويكشف سبب تسميته بـ"جاباسكي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع حارس منتخب مصر عن مدربه، البرتغالي كارلوس كيروش، في وجه الانتقادات التي يتعرض لها بسبب تصرفه مع مهاجم الأهلي، محمد شريف، مؤكدا أنه لو لم يُحب اللاعب لن يستدعيه من الأساس، الأحد.

وقال أبوجبل في مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج "ألحكاية" على قناة "MBC مصر"، عند سؤاله عما إذا كان كيروش لا يحب شريف: "هل هو مجبر عليه؟ لو كان لا يحبه لما استدعاه إلى البطولة من الأساس".

وامتدح الحارس المصري الذي تألق في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، مدربه البرتغالي مؤكدا أنه يختار اللاعبين بعناية ويترك أمامه خيارات عدة لتعويض الغيابات.

وأكد أبو جبل أن لاعبي مصر نجحوا باحتواء محمد شريف بعد مباراة الكاميرون بسبب تبديله بعد أن أشركه المدرب بدقائق قليلة في نصف نهائي البطولة، مشيرا إلى أنه قال له إن المنتخب بحاجة لكل لاعب وأن الفرصة ستأتي له وعليه أن يتمسك بها.

وروى حارس مصر سبب تسميته بـ"جاباسكي" قائلا: "لم يكن يعرف المدرب فيريرا أن ينطق اسمي وكان دائما يقول لي: يا نمبر ون يا نمبرون... فقلت له إن اسمي محمد أبوجبل، فيقول لي: لا أعرف كي يُنطق... فقلت ل: قل لي أي اسم آخر فأطلق علي اسم جاباساكي تيمنا بلاعب كرة سلة برتغالي"، حسب قوله.

وأكد حارس منتخب مصر أن قميصه في المنتخب لم يكن يحمل اسم "جاباسكي" لكنه فوجئ في البطولة بوجود هذا الاسم على القميص.