ما تشكيل "الكاف" المثالي لكأس الأمم الأفريقية 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الاثنين، التشكيل المثالي لكأس الأمم الإفريقية2021، التي توج بها منتخب السنغال للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح، ٤-٢ خلال المباراة التي اقيمت مساء الأحد في الكاميرون.

ووصف الكاف، عبر حسابه على تويتر، التشكيل بأنه يضم "نخبة رائعة من اللاعبين".

وذكر الاتحاد الإفريقي التشكيل الذي ضم حارس المرمي إدوار مندي (السنغال) و أشرف حكيمي (المغرب) و محمد عبد المنعم (مصر) و إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) و ساليو سيس (السنغال).

وكذلك ضم التشكيل محمد النني (مصر) و نامباليس ميندي (السنغال) و بلاتي توريه (بوركينا فاسو).

وكان في خط الهجوم محمد صلاح (مصر) وساديو ماني (السنغال) وفينسن أبو بكر (الكاميرون).

وكانت قائمة البدلاء تضم: أندريه أونانا (الكاميرون) وكولينز فاي (الكاميرون) وكاليدو كوليبالي (السنغال) و محمود حمدي الونش (مصر) وأحمد أبو الفتوح (مصر) وأندريه أنجيسا (الكاميرون) و يوسف مشنغاما (جزر القمر) و برتران تراوري (بوركينا فاسو) و سفيان بوفال (المغرب) و توكو إيكامبي (الكاميرون) و فامارا ديديو (السنغال).