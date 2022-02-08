إحالة مذيع بالتلفزيون المصري للتحقيق بعد تصريحه على الهواء بأن "الأهلي لا يمثل مصر"

رياضة
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إحالة مذيع بالتلفزيون المصري للتحقيق بعد تصريحه بأن "الأهلي لا يمثل مصر"
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، الثلاثاء، وقف حسام حداد المذيع بالتلفزيون الرسمي عن العمل وإحالته للتحقيق، بعدما قال على الهواء مباشرة إن النادي الأهلي "لا يمثل مصر".

وأفاد بيان للهيئة الوطنية للإعلام بأنها "قررت إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى".

وأكدت الهيئة أنها "تقف على مسافة واحدة بين الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة"، وقالت إن "كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الانجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية".

وقال حداد، على القناة الأولى المصرية، قبل مباراة الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي، مساء الثلاثاء، في كأس العالم للأندية: "النهاردة النادي الأهلي هيلعب.. هل النادي الأهلي يمثل مصر؟ لا، الأهلي لا يمثل مصر. هو ناد من مصر يحمل اسم مصر، فالنادي الأهلي يمثل نفسه في المقام الأول ثم ينسب إلى دولة مصر". وأضاف: "هل مطلوب من الزملكاوية النهاردة إنهم يشجعوا الأهلي؟ لا".

 

 

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