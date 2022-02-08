دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، الثلاثاء، وقف حسام حداد المذيع بالتلفزيون الرسمي عن العمل وإحالته للتحقيق، بعدما قال على الهواء مباشرة إن النادي الأهلي "لا يمثل مصر".

وأفاد بيان للهيئة الوطنية للإعلام بأنها "قررت إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى".

وأكدت الهيئة أنها "تقف على مسافة واحدة بين الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة"، وقالت إن "كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الانجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية".

وقال حداد، على القناة الأولى المصرية، قبل مباراة الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي، مساء الثلاثاء، في كأس العالم للأندية: "النهاردة النادي الأهلي هيلعب.. هل النادي الأهلي يمثل مصر؟ لا، الأهلي لا يمثل مصر. هو ناد من مصر يحمل اسم مصر، فالنادي الأهلي يمثل نفسه في المقام الأول ثم ينسب إلى دولة مصر". وأضاف: "هل مطلوب من الزملكاوية النهاردة إنهم يشجعوا الأهلي؟ لا".

هل يصح هذا الكلام علي القناة الأولي للتلفزيون المصري؟؟؟؟ مين ده https://t.co/lvabKypAaM

ده مش بيمثل نفسه ومصر بس.. لأ. ده بيمثل أفريقيا كمان إن لم تكن تعلم. فلتقل خيرا أو تصمت. https://t.co/6mQUrigflt

ليه يا حسام ؟ احنا اتربينا زمان لما اي نادي بيمثل مصر في بطولة عالمية بنشجعه ،،، مينفعش تقول رأي شخصي علي شاشة تليفزيون البلد : هل مطلوب من الزمالكاوية يشجعوا الأهلي النهاردة !؟ لا!!!! سقطة منك دي . الروح حلوة و عايزين نحافظ عليها مش نهدها #هشجع_الأهلي النهاردة ✋🏻 https://t.co/U2UnwnNXKK

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