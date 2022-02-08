دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري، مساء الثلاثاء، بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المُقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وافتتح بالميراس التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق رافائيل فيجا. وفي بداية الشوط الثاني، عاد النادي البرازيلي إلى التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق تسديدة قوية أطلقها دودو في مرمى الأهلي.

وواجه الأهلي صعوبات في الوصول إلى مرمى بالميراس باستثناء بعض الكرات، فيما كانت استحوذ بالميراس على الكرة لفترات ممتدة خلال المباراة.

وفي الدقيقة 80، تلقى لاعب الأهلي أيمن أشرف بطاقة حمراء بعد التحامه القوي مع رونيلسون باربوسا (روني) لاعب بالميراس.

وسبق أن خاض الأهلي 3 مواجهات أمام أندية برازيلية عديدة في كأس العالم للأندية، هي انترناسيونال عام 2006، وخسر أمامه 2-1. كما خسر أمام كورينثيانز بهدف نظيف في عام 2012،

بينما خسر بالميراس من الأهلي في النسخة الأخيرة من البطولة التي لُعبت في قطر، وذلك بركلات الترجيح (3-2). وحينها حسم الأهلي المركز الثالث لصالحه للمرة الثانية في تاريخه.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، سيواجه النادي المصري الفائز من لقاء الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، الذي سيجري غدًا الأربعاء.