دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي تشيلسي الإنجليزي على الهلال السعودي بهدف نظيف، مساء الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسجّل لوكاكو هدف تشيلسي في الدقيقة 31، في المباراة التي استضافها ملعب استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وقدم الأزرق السعودي أداءً متوسطًا، وأهدر بعض الفرص المُحققة، منها كرات لنجومه سالم الدوسري ومحمد كنو وماريجا.

ومع نتيجة مباراة الليلة، تأهل تشيلسي إلى نهائي مونديال الأندية، حيث يلتقي بالميراس البرازيلي، السبت المقبل.

وفي نفس اليوم، سيواجه الهلال الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان بالميراس قد فاز على الأهلي في مباراة دور نصف نهائي بهدفين نظيفين، يوم الثلاثاء.

من جانبه، كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عبر تويتر في تعليقه على نتيجة مباراة الهلال وتشيلسي: "الحمدالله على كل حال أداء مشرف".

ورأى أن الهلال واجه بعض الصعوبات في بناء الهجمات والاستحواذ على الكرة، قائلا: "صعبة تبني الهجمة من وراى مع فريق زي تشيلسي!"

في حين اعتبر أنه كان يمكن للهلال إنهاء الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي دون تلقي أهداف من تشيلسي.