عودة القائد.. صور تدريبات الهلال تحمل أخبارا سارة لمشجعيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حملت صور تدريبات الهلال، الخميس، أنباء سارة لعشاق "الزعيم" بسبب ظهور نجم خط الوسط سلمان الفرج بعد عودته للتدريبات.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على تويتر صور العودة إلى التدريبات بعد الاتشفاء من مباراة تشيلسي وتحضيرا لمباراة الأهلي المصري، وأظهرت إحدى الصور الفرج وهو يتمرن.

🔙 Back to training after #ClubWC semifinal ⚽️📸 #AlHilal 💙 https://t.co/HDGlBPH4K9

وأعرب عدد من المغردين عن أمنياتهم بمشاركة قائد المنتخب السعودي أمام الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

🚨| شهدت تدريبات #الهلال مشاركة 'سلمان الفرج' ، وجاهزيته للقاء الأهلي المصري. https://t.co/UDq89BZZh7

وكانت آخر مشاركة للفرج مع "الزعيم" في مباراة التعاون في الدوري السعودية للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) وغاب بعد ذلك عن مباراة الباطن ومباراتي الهلال في مونديال الأندية أمام الجزيرة الإماراتي وتشيلسي الإنجليزي.

رسمياً جاهزية سلمان الفرج لمُباراة ⁧ #الهلال⁩ و الأهلي المصري يوم السبت ومشاركته بيد المدرب جارديم https://t.co/rTOCow4EDz

وسيواجه الهلال نظيره الأهلي المصري السبت، في إطار تحديد صاحب برونزية المونديال.