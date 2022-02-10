عودة القائد.. صور تدريبات الهلال تحمل أخبارا سارة لمشجعيه

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حملت صور تدريبات الهلال، الخميس، أنباء سارة لعشاق "الزعيم" بسبب ظهور نجم خط الوسط سلمان الفرج بعد عودته للتدريبات.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على تويتر صور العودة إلى التدريبات بعد الاتشفاء من مباراة تشيلسي وتحضيرا لمباراة الأهلي المصري، وأظهرت إحدى الصور الفرج وهو يتمرن.

وأعرب عدد من المغردين عن أمنياتهم بمشاركة قائد المنتخب السعودي أمام الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكانت آخر مشاركة للفرج مع "الزعيم" في مباراة التعاون في الدوري السعودية للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) وغاب بعد ذلك عن مباراة الباطن ومباراتي الهلال في مونديال الأندية أمام الجزيرة الإماراتي وتشيلسي الإنجليزي.

وسيواجه الهلال نظيره الأهلي المصري السبت، في إطار تحديد صاحب برونزية المونديال.

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