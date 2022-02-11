دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN) – أثار اللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة، ردود فعل واسعة بتصريحاته التي انتقد فيها ظهور لاعبي منتخب بلاده على القناوت الإعلامية بثوب الأبطال رغم تحقيقهم المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا.

وقال أبوتريكة في تصريحات خلال استوديو تحليلي في قنوات "Bein Sports" القطرية: "لا يليق بمنتخب حقق البطولة 7 مرات أن يفرح بالمركز الثاني، فالمركز الثاني بالنسبة لمصر فشل".

وتابع اللاعب المصري السابق قائلا: "لا أريد أن يزعل مني أحد من اللاعبين كلهم أصدقائي، لكنني لست سعيدا بظهورهم عبر القنوات الإعلامية وإجرائهم مقابلات صحفية، نحن نقدر عملك وسندعمك للنهاية لكن المركز الثاني بالنسبة لنا فشل".

وأضاف أبوتريكة قائلا: "يجب على اللاعبين أن يحزنوا... حتى بعد يوم المباراة نحن نقدر تعبهم وحجم تضحياتهم ولكنني لا أستطيع أن أعاملك كأنك حققت المركز الأول، أنت في المركز الثاني... التاريخ لا يذكر سوى الأبطال".

وأردف المحلل الكروي المصري قائلا: "أنظر إلى صلاح وتعابير وجهه فهو حزين... يجب أن تحزن كي تشعر بطعم الانتصار".

وأثارت تصريحات أبو تريكة ردود فعل واسعة، إذ قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تعليقا عليها: "رأي صحيح... بس قاسي"، حسب قوله.

رأيى صحيح …بس قاسى ! https://t.co/3y1EzxNxqD

وكتب الإعلامي المصري هاني حتحوت عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أعتقد أنه خط رفيع للغاية ذلك الذي يفصل بين حالتي "التقدير" و "الاحتفاء".. لاعبو منتخب مصر يستحقون الأولى لأنهم أظهروا روحًا رائعة وحققوا أكثر من المتوقع، ولا يستحقون الثانية لأنهم ببساطة لم يتوجوا بالبطولة. ما قاله أبو تريكة سليم كنظرة عامة، لكن ظهورهم في البرامج جزء من التقدير"، حسب تعبيره.

أعتقد أنه خط رفيع للغاية ذلك الذي يفصل بين حالتي "التقدير" و "الاحتفاء".. لاعبو منتخب مصر يستحقون الأولى لأنهم أظهروا روحًا رائعة وحققوا أكثر من المتوقع، ولا يستحقون الثانية لأنهم ببساطة لم يتوجوا بالبطولة. ما قاله أبو تريكة سليم كنظرة عامة، لكن ظهورهم في البرامج جزء من التقدير.

من جانبه، كتب المذيع التلفزيوني المصري على تويتر: "مطلعين اللعيبة يكرموهم ع المركز الثاني والجميع يعلم أن الاداء من أول البطولة سيء وغير مرضي او ممتع قائم ع الدفاع حتى ضربات الحظ الترجيحية! وفي الآخر بيشغلو الناس كلام أبو تريكة مهم"، على حد تعبيره.