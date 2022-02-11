أربعة من لاعبي تشيلسي يصلون في جامع الشيخ زايد.. وروديغر: جمعة مباركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صلى أربعة من لاعبي تشيلسي الإنجليزي صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار مشاركتهم بكأس العالم للأندية 2022.

ونشر المدافع الألماني لنادي تشيلسي، أنتونيو روديغر، صورة تجمعه بالمغربي حكيم زياش والفرنسيين نغولو كانتي ومالانغ سار، من أمام جامع الشيخ زايد.

وكتب روديغر في المنشور: "جمعة مباركة لجميع إخوتي وأخواتي المسلمين والمسلمات"، حسب قوله.

ويعتنق اللاعبون الأربعة الديانة الإسلامية وأتوا جميعا من خلفيات أفريقية رغم اختلاف جنسياتهم في الوقت الراهن ولعبهم لمنتخبات مختلفة.

وكان قد تفوق تشيلسي على الهلال السعودي بهدف نظيف، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية.

وسيُلعب نهائي المونديال السبتـ على أرضية ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يطمح الفريقان لتحقيق اللقب الأول لهما في البطولة العالمية.