دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز الأهلي المصري على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة تاريخية تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء السبت.

افتتح الأهلي التسجيل في وقت مبكر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ9، من رأسية بعد ركلة حرة لعبها علي معلول.

وعاد ياسر إبراهيم للتسجيل من جديد في الدقيقة 18، من خلال كرة رأسية أيضًا سكنت شباك مرمى الهلال.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز أحمد عبدالقادر تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 40. وضاعف الأهلي نتيجة المبارة التاريخية بهدف رابع في الدقيقة 64 بهدف عمرو السولية.

في غضون ذلك، خسر الهلال جهود 2 من أبرز نجومه عندما طرد حكم المباراة اللاعب ماثيوس بيريرا، صاحب أعلى قيمة سوقية في المباراة (14 مليون دولار)، في الدقيقة 14، التحامه القوي مع لاعب الأهلي عمرو السولية.

وبعد دقايق قصيرة تلقى ثاني لاعبي الهلال محمد كنو بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف مع ياسر إبراهيم دون كرة.

كان الهلال قد خسر من تشيلسي في مباراة دور نصف نهائي البطولة بهدف نظيف، فيما فاز بالميراس البرازيلي على الأهلي بهدفين في نفس الدور.

في غضون ذلك، أثارت نتيجة المباراة موجة تعليقات من جانب العديد من مشعجي الكرة المصريين والسعوديين عبر الشبكات الاجتماعية. واتسمت بعض ردود الفعل بنوع من الطرافة والسخرية، لاسيما من الجماهير السعودية.

قبل قليل : اللاعب المخضرم سعيد العويران تكفون حبيبنا المصريين استرو علينا الله يستر عليكم #نبي_الستر https://t.co/I8bmAD5LWh

@Alhilal_FC ماعاد نبغى حتى المركز الرابع نبغى بس الستر

جارديم و الطقم الابيض , وعصر ليالي العيد تبان من عصاريها 😵‍💫 #الهلال_الأهلي