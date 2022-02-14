دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد تحقيق لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ الفريق، أكد الظهيران الأيسران لتشيلسي، ماركوس ألونسو ومالانغ سار، لـCNN بالعربية. أنهما دائما في خدمة الفريق معربين عن سعادتهما بالفوز باللقب الأول لمونديال الأندية.

ألونسو

كيف كان انطباعك عن لقاء بالميراس؟

سعيد جدا بأن يسجل هذا اللقب في سجلات النادي لأول مرة في التاريخ... الآن لدينا نهائي قادم علينا التفكير به والتحضير بشكل جيد.

بعد تحقيق لقب الأبطال ومونديال الأندية ما القادم بالنسبة لك؟

القادم هو التفكير في الدوري الإنجليزي الممتاز وبعد ذلك التفكير في كأس الرابطة الإنجليزية ويجب أن نستشفي بأسرع وقت ممكن ونفكر فيما هو قادم

هل تعرضت لإصابة أمام الهلال أما أن المدرب قرر عدم إشراكك أساسيا أمام بالميراس؟

لقد شعرت بألم في الجزء الأمامي من الفخذ والمدرب أراد لاعبين جاهزين لمباراة اليوم وأنا سعيد جدا بالفوز من أجل الفريق

سار

بعد أن قدمت دقائق جيدة في مباراة الهلال.. هل تسعى للحصول على المزيد من الدقائق داخل الملعب؟

أنا دائما جاهز عندما يحتاجني المدرب وهذه العقلية التي يتحلى بها جميع اللاعبين، أن تكون جاهزا عندما يريدك الفريق... وعلى كل واحد منا أن يقدم أفضل ما لديه من أجل المجموعة

من كان الفريق الأصعب بالميراس أو الهلال؟.

من الصعب الاختيار بين بالميراس والهلال لأنه وبكل صراحة كان من الصعب اللعب ضدهما، الفريقان لعبا بشكل جيد ويمتلكان أسلوبين مختلفين

هذا ما يعنيه كأس العالم للأندية أن تواجه الفرق الصعبة من آسيا وأفريقيا وبقية القارات لذلك فنحن كنا نتوقع أن نواجه فرقا قوية.