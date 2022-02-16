ماني يكشف عن حديثه مع صلاح حول "ركلة الجزاء" بعد العودة إلى ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف اللاعب السنغالي، ساديو ماني، أنه أراد أن يباغت محمد صلاح بلعبة ذهنية في نهائي كأس أمم أفريقيا عندما ذهب الأخير إلى حارس منتخب مصر وكأنه سيخبره أين سيسدد زميله في ليفربول في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال ماني في حوار مع قناة "QUE GOLAZO" على يوتيوب: " لم نتحدث أنا وصلاح عن نهائي كأس أمم أفريقيا بعد... ما زلت أستمتع بالفوز بتلك البطولة"، حسب قوله.

وأضاف قائد منتخب السنغال قائلا: "نحن لا نتحدث عن الأمر لأنني أعرف أنه محبط"، في إشارة إلى زميله في ليفربول.

وأضاف ماني قائلا: "لقد تحدثنا عن ركلة الجزاء التي أهدرتها، وقال لي: لماذا جئت لرؤية حارس المرمى؟، فقلت له: لأنني كنت أعرف أنك ستتحدث معه وتلعب على العامل الذهني فأردت أنا المبادرة بالأمر"، حسب تعبيره.

وأردف النجم السنغالي قائلا: "لقد رأيته يتحدث مع الحارس وكنت أعلم أنه لا يقول شيئا لذلك أردت أن ألعب لعبة أكثر متعة معه فقلت له: لا تقلق مو سأضعها على الجهة اليمنى"، وختم قائلا: "لقد كنا نمزح ونضحك على ما حدث"، على حد تعبيره.

وكانت السنغال قد تغلبت على مصر بركلات الترجيح في نهائي كأس أمم أفريقيا بعد تعادل الفريقين سلبيا في الأشواط الأصلية والإضافية، ليحقق "أسود التيرانغا" اللقب التاريخي الأول لهم في هذه البطولة.