حديث بنزيما ومبابي يخطف الأضواء في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللقاء الذي جمع مهاجم ريال مدريد، الفرنسي ريم بنزيما، ونظيره ومواطنه جناح باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، قبل مباراة الفريقين الثلاثاء، ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية الأوروبية وعلى منصات التفاعل الاجتماعي.

أبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية ما دار بين اللاعبين في النفق المؤدي إلى ملعب "حديقة الأمراء" معتبرة أن اللقاء الذي جمعهما مؤشر على قرب انتقال مبابي إلى صفوف الفريق الملكي.

مبابي وبنزيما قبل انطلاق مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد 😅 https://t.co/rdPNdDsZwH

وكشف "ماركا" أن مبابي سأل بنزيما عن حاله وإصابته الخفيفة ليجيب مهاجم الريال بالقول إنه بخير قبل أن يتبادلا الابتسامات.

لقاء مبابي وبنزيما في النفق الملعب بارك دي برينس 😍 https://t.co/esOpCaAIcK

ويسعى الريال منذ سنوات للتعاقد مع مبابي، الذي سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 94 من ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكان اللاعب قريبا من الانضمام إلى "ملوك مدريد" الصيف الماضي لكن إدارة الفريق الفرنسي تمسكت به ورفضت مغدارته رغم تعبيره عن رغتبه بالمغادرة.

وسينتهي عقد الحناح الفرنسي نهاية الموسم الجاري ما سيفسح المجال أمام انتقاله مجانا إلى صفوف ريال مدريد.