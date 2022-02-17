أبوجبل يرد على أنباء انتقاله من الزمالك ويكشف هوية وكيله الوحيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد حارس منتخب مصر، محمد أبوجبل، الخميس، على الأنباء التي تحدثت عن تلقيه عروض من أندية أخرى للانتقال من نادي الزمالك، نافيا هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

وقال أبوجبل عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لا يوجد لي اي وكيل لاعبين في مصر غير اخي مصطفي ابوجبل فقط".

وتابع حارس منتخب مصر: "وكل ما يقال علي لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم اتواصل مع اي وكيل مصري"، على حد تعبيره.

وختم أبوجبل قائلا: "تركيزي الان منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط لاغير"، حسب قوله.

لا يوجد لي اي وكيل لاعبين في مصر غير اخي مصطفي ابوجبل فقط وكل ما يقال علي لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم اتواصل مع اي وكيل مصري تركيزي الان منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط لاغير @melody50991186

وكان قد تألق أبوجبل مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بعد أ، قاد "الفراعنة" لتحقيق المركز الثاني في البطولة بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.