دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، موافقة نظيره الأفريقي على تأجيل موعد مباراة الإياب بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 لمدة 24 ساعة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم علي تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة وبذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم"، حسب تعبيره.

وأضاف الاتحاد المصري قائلا إن الموعد المقرر لمباراة الإياب أصبح الثلاثاء 29 مارس/أذار المقبل في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي للقاهرة.

وتلتقي مصر بالسنغال في المباراتين الفاصلتين المؤهلتين لمونديال قطر في سيناريو مكرر لمواجهة الفريقين في نهائي كأس أمم أفريقيا والتي تفوق فيها رفاق ساديو ماني على "الفراعنة" بقيادة محمد صلاح.