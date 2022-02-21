دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات فوزًا تاريخيًا على سيشل بهدفين نظيفين، في أول مباراة رسمية له في مشواره الكروي، مساء الأحد.

ويأتي الفوز الأول لمنتخب للسيدات يأتي بعد شهور من إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الألمانية مونيكا شتاب مديرة فنية للمنتخب في أغسطس/ آب الماضي.

وفي الدقيقة 14 من زمن المباراة، جاء أول هدف للمنتخب السعودي عن طريق اللاعبة البندري مبارك، التي لاحلت في قائمة عمليات البحث عبر محرك غوغل. ثم عززت مريم التميمي تقدم الأخضر بهدف ثان في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي للسيدات مباراة ودية ثانية مع منتخب المالديف الخميس المقبل 24 فبراير/ شباط.

وقال الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية في المملكة العربية السعودية إنها "ليلة لن تنسى!"، معتبرًا أن كل أحداث المباراة "ستبقى في الذاكرة طويلا".

ليلة لن تنسى! 👏🇸🇦 https://t.co/BS2aVWBPRU

📸🇸🇦 لقطات مصوّرة من مباراتنا أمام سيشل، كل لقطة ستبقى في الذاكرة طويلًا 🤩 #معًا_نصنع_التاريخ https://t.co/CDMLdynqPN

وهنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، المنتخب السعودي، قائلا "اليوم هو يوم تاريخي ليس فقط بالنسبة لكم، ولكن لكل من يحب كرة القدم".

I want to congratulate the @saudiFF and their Women's National Football Team for their first ever official @FIFAcom match. Today is a historic day not only for you, but for everyone who loves football. @abdulazizTF @yalmisehal @adwaalarifi @ialkassim @lamiabahaian @Saff_wfd https://t.co/hvpIshVwkL

ويتألف الجهاز الفني للمنتخب السعودي للسيدات من مدربات أجنبيات من ألمانيا وسويسرا وسلوفاكيا وأستراليا، إلى جانب دنا رجب مساعدة المديرة الفنية للمنتخب مونيكا شتاب.

ويأتي هذا ضمن موجة إصلاحات في السعودية، بدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ سنوات، بعضها كان لصالح المرأة.

كما انطلقت مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بمشاركة 16 فريقا.