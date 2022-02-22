هندي عمره 16 عامًا يفوز على بطل العالم في الشطرنج

(CNN) -- فاز الهندي راميشبابو براجناناندا البالغ من العمر 16 عامًا، الأحد، على بطل العالم ماغنوس كارلسن خلال بطولة أيرثينجز ماسترز.

براغناناندا، الملقب براغ، كذّب عمره وخبرته حيث ظل هادئًا ومجمعًا، بينما بدا أن كارلسن يرتكب أخطاء لتقديم الفرص للصغار الهندي.

وعلى الرغم من أن بطل العالم خمس مرات كافح للعودة إلى اللعبة، إلا أن براغ لم يمنحه فرصة، وتمسك في النهاية بانتصار بارز في بطولة الشطرنج السريعة.

عندما أصبح من الواضح أن الفوز كان مؤكدًا، بدا أن الإنجاز طغى على براغ، حيث غطى فمه بيده في حالة صدمة.

كان هذا أول انتصار لبراغ على كارلسن، وأصبح أصغر لاعب يهزم كارلسن منذ أن أصبح النجم بطل العالم في عام 2013.

كما أصبح ثالث هندي يفوز على النرويجي بعد فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا.

قال بعد ذلك: "أنا سعيد للغاية".

عندما سُئل كيف كان سيحتفل، كان براغ - مع بقاء أيام من المنافسة في البطولة - واقعيًا بالنظر إلى تأخره في ممارسة الألعاب في الهند: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالنوم".

وقال "حان وقت الذهاب إلى الفراش، حيث لا أعتقد أنني سأتناول العشاء في الساعة 2.30 صباحًا".

ربما لم تكن النتيجة متوقعة قبل أن تبدأ. فاز كارلسن بثلاث مباريات متتالية حيث كان يتطلع إلى الإحماء، بينما أنهى براغ اليوم الأول من بطولة أيرثينجز ماسترز بثلاث هزائم متتالية.

ومع ذلك عندما اشتبك الاثنان، بدا اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا حازمًا، وتغلب في النهاية على أسطورة الشطرنج في 39 حركة.

وقال براغ عقب المباراة: "أعتقد أن الأمس لم يكن على ما يرام. اليوم، أعتقد أن مسرحيتي كانت أفضل بكثير، لذلك آمل أن يستمر هذا في اليومين المقبلين".

براغ هو واحد من أكثر نجوم الشطرنج الصاعدين وقد تم ترشيحه لأشياء عظيمة منذ صغره.